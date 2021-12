Sardegna: preziario regionale, aggiornamento entro i primi mesi del prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è aggiornare entro i primi mesi del prossimo anno il preziario regionale, fondamentale strumento di supporto alle stazioni appaltanti e agli operatori del settore per la quantificazione dei costi degli interventi delle opere pubbliche. Nell'incontro svoltosi questa mattina presso l'assessorato ai Lavori pubblici, l'assessore Aldo Salaris, e Università di Cagliari e di Sassari e l'Associazione dei costruttori, Ance, si sono incontrati per mettere a punto gli aspetti più tecnici. L'Assessorato è impegnato nell'adeguamento dei prezzi esistenti, nell'analisi delle voci nuove e di quelle più impattanti per i lavori che riguardano il bonus 110 per cento. "Stiamo lavorando di concerto con tutti i soggetti coinvolti per arrivare già a gennaio-febbraio all'aggiornamento del prezzario regionale", ha spiegato l'assessore Salaris ricordando l'importante lavoro fin qui svolto. "Nel corso di questi mesi - ha continuato l'esponente della Giunta Solinas - abbiamo avviato un importante monitoraggio con i produttori delle materie prime e abbiamo già individuato i materiali più sensibili, ovvero quelli che richiede in questo momento il mercato. Stiamo affrontando una fase storica delicata perché abbiamo davanti un aumento vertiginoso dei prezzi di alcuni materiali: vogliamo e dobbiamo accelerare, inserire quelle voci che non abbiamo e trovare criteri comuni che ci consentano di arrivare quanto prima alla stesura del prezzario regionale coerente con le normative vigenti". (segue) (Rsc)