Sardegna: preziario regionale, aggiornamento entro i primi mesi del prossimo anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine dell'incontro l'Ance ha consegnato agli uffici dell'assessorato competenti una proposta integrativa al prezzario regionale per l'inserimento di nuove voci. Per quanto riguarda quindi le voci specifiche, attualmente non presenti, l'assessorato ha ribadito la disponibilità al loro inserimento dopo un'accurata valutazione. Il documento finale verrà poi sottoposto al tavolo tecnico istituito dall'assessorato dei Lavori pubblici. (Rsc)