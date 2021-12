Piemonte: quasi 5 milioni per ridurre le tariffe di nidi e materne in 367 comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aiuto concreto e, al tempo stesso, un segnale forte da parte di questa amministrazione regionale, che avvia misure reali a sostegno di quei sindaci che con tenacia e visione lavorano ogni giorno per mantenere i servizi essenziali sul proprio comune, fondamentali per le famiglie, cercando di contenere la curva della denatalità nel nostro paese. Questo il commento dell'assessora all'Istruzione Elena Chiorino rispetto all'approvazione del riparto dei comuni beneficiari dei contributi regionali per gli asili nido e le scuole materne. Sono 367 le amministrazioni comunali che usufruiranno di quasi 5 milioni di euro per ridurre le rette e favorire l'accesso ai bambini con disabilità. I contributi partiranno all'inizio del prossimo anno. "Avere delle scuole funzionali, a tutti i livelli, con educatori di qualità garantisce stabilità e tranquillità per le famiglie e nell’anno nuovo – ha continuato Chiorino - (segue) (Rpi)