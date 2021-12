Napoli: Borrelli (Europa Verde), da anni denunciamo sistema clientelare in partecipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrelli ha proseguito: "Abbiamo segnalato dei casi in cui in uno stesso ospedale lavoravano padre, madre, figli e fidanzati dei figli. Lo stesso dicasi per il concorso Asia bandito in piena campagna elettorale che come segnalato da il Mattino avrebbe avuto tra i primi 10 arrivati tutti figli di sindacalisti. Bisogna invertire l'andazzo clientelare e familistico che vige nelle partecipate pubbliche. Noi chiediamo meritocrazia e trasparenza. Bene ha fatto il comune a intervenire con decisione ma è urgente fare rapidamente nuovi concorsi impeccabili e con personale capace e volenteroso e non raccomandato e scansafatiche". Infine il consigliere regionale ha concluso: "Infatti molto spesso i raccomandati sono anche coloro che lavorano male e tendono a imboscarsi visto che si sentono protetti dai politici o sindacalisti di turno. Un vero schifo insomma" (Ren)