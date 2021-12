Piemonte: nasce la nuova piattaforma Influweb per monitorare la diffusione Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intero sistema è stato aggiornato all'emergenza pandemica degli ultimi anni, comprese nuove domande nel questionario relative a sintomi legati al Covid-19 (come la perdita del gusto e dell'olfatto). A livello sperimentale, nei mesi scorsi - si legge nella nota - sono state periodicamente aggiunte anche domande inerenti alla sfera psicologica e sociale, sulla percezione o il timore nei confronti del virus. "Sappiamo che molte persone che si infettano con il Coronavirus presentano sintomi lievi – a volte addirittura nessuno – e per questo motivo non chiedono nemmeno assistenza sanitaria - ha continuato Paolott i-. Anche tra chi si rivolge al medico, non tutti ricevono un test. Ciò rende più difficile monitorare la circolazione del virus in Italia. Grazie all'aiuto degli utenti volontari, a maggior ragione se ben distribuiti nelle aree del paese, Influweb ci permette di seguire da vicino cosa sta succedendo. (segue) (Rpi)