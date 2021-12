Piemonte: Coldiretti, su frutta necessari progetti filiera concreti per rilanciare comparto a rischio con maltempo e bassi consumi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annata, però, in Piemonte è stata fortemente colpita dal maltempo, in particolare dalle gelate e dalla grandine, che ha causato perdite del 70 per cento per albicocche e susine e anche fino al 100 per cento per pesche e kiwi - hanno continuato i due rappresentanti di Coldiretti -. L'andamento climatico ha fatto sì che ci sia stato un impatto fortemente negativo su tutto l'indotto frutticolo con manodopera pressoché azzerata e, di conseguenza, una netta perdita di reddito per le imprese e per le famiglie che solitamente in stagione potevano avere un lavoro assicurato proprio dalla raccolta della frutta. E' urgente mettere in cantiere concreti progetti di filiera che possano rilanciare sia la vendita del fresco sia implementare quella della quarta gamma", hanno concluso. (Rpi)