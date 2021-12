Piemonte: il Comitato regionale per i diritti umani e civili premia 4 donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quattro le donne che, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, il Comitato regionale per i diritti umani e civili ha voluto premiare con un riconoscimento speciale, poiché si sono distinte per la tutela dei diritti nel mondo, anticipando quello che sarà il tema 2022 di cui si occuperà il Comitato regionale 'I diritti delle donne'. Al centro della cerimonia svoltasi nella sala Viglione di Palazzo Lascaris, alla presenza del presidente del Comitato diritti umani e civili Stefano Allasia e dei vicepresidenti Sara Zambaia e Giampiero Leo, le protagoniste femminili sono state suor Angela Pozzoli (Italia) Presidente del Gruppo di volontariato vincenziano che si è distinta per aver aiutato in questi decenni migliaia di donne con la sua attività; Amiri Farzana (Afghanistan) ginecologa presso la "Clinica dell'Amicizia Italia/Afghanistan" nel distretto 13 di Kabul; (segue) (Rpi)