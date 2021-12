Piemonte: il Comitato regionale per i diritti umani e civili premia 4 donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariela Magallanes (Venezuela), deputato venezuelano dello Stato di Aragua. Da gennaio 2021 è Membro della Commissione permanente di Politica Estera dell'Assemblea nazionale; Marie-Jeanne Balagizi Sifa, (Congo) a Torino ha fondato la prima Associazione di donne dell'Africa subsahariana, poi il Forum Africane Italiane perché le donne africane e italiane abbiano uno spazio di dialogo. "Anche quest’anno la Giornata mondiale dei diritti umani assume un significato importante a causa dell’emergenza pandemica che purtroppo continua ad accrescere le disuguaglianze - ha affermato il presidente del Comitato per i diritti umani e civili, Stefano Allasia - Oggi diamo un riconoscimento a quattro donne diverse tra loro, ma accomunate però dalla determinazione e dalla volontà di combattere in prima linea per i diritti umani e civili. Ancora oggi nel mondo centinaia di milioni di persone sono prive di diritti fondamentali, e di tutti quei principi richiamati anche nel preambolo dello Statuto della nostra Regione, che vede quale fonte d’ispirazione la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”. (segue) (Rpi)