Trasporti: M5s, governo si impegni per accorciare distanze infrastrutturali

- “Le sfide che ci attendono nei mesi che verranno richiedono tutti i nostri sforzi per spendere al meglio le risorse del Pnrr e colmare l’annoso ritardo infrastrutturale che tanto ci ha penalizzati rispetto ad altri Paesi europei”. E' quanto si legge in una nota delle deputate e deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti. “Non possiamo più attendere - aggiungono - e dobbiamo mettere in campo tutte le competenze e capacità di cui dispone il Paese per portare a termine importanti opere per essere competitivi e connessi con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Per tutti questi motivi, oggi in commissione abbiamo votato una risoluzione che impegna il governo ad adottare tutte le misure necessarie nel processo di revisione degli accordi europei perché si completino quanto prima i corridoi Ten-t che ci consentirebbero di accorciare le distanze fra cittadini, oltre che nei rapporti commerciali. Parliamo - proseguono - del corridoio Adriatico, attraverso lo sviluppo infrastrutturale della dorsale adriatica che oggi si interrompe ad Ancona per poi riprendere a Foggia. Realizzare la direttrice ferroviaria Ancona-Foggia-Lecce ci permetterebbe di completare il collegamento ad Alta Velocità tra Ancona e Lecce, così come il tratto tirrenico da Salerno a Palermo o la Napoli-Bari. O, ancora, la Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, già inserita come intervento infrastrutturale nell'accordo di programma tra Rfi e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. (segue) (Com)