Napoli: Borrelli (Europa Verde), da anni denunciamo sistema clientelare in partecipate

- "Sono anni che denunciamo il sistema perverso e clientelare delle società interinali che lavorano per il pubblico. Nella sanità campana per anni politici e sindacalisti corrotti si sono arricchiti e hanno alimentato sistemi indegni e clientelari che hanno rovinato intere aree dell'assistenza. Grazie anche alle nostre denunce sono state quasi totalmente smantellate come sistema di servizio agli ospedali. Chiediamo che lo stesso avvenga in tutti sistemi pubblici compresa l'Anm". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: "Tra l'altro è giusto ricordare che il sistema interinale costa circa il doppio di un normale contratto di lavoro perché c'è l'intermediazione di chi vende ore garantendo un rapporto di lavoro non vincolato e che il personale viene selezionato con sistemi assolutamente discrezionali e non trasparenti. Questo esclude la possibilità di qualsiasi stabilizzazione nel pubblico. Negli anni passati abbiamo denunciato che negli ospedali che si servivano delle agenzie interinali oltre il 70 per cento degli assunti erano parenti di sindacalisti, politici e personale già operante nell'ospedale". (segue) (Ren)