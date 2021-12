Piemonte: Embraco, via ai licenziamenti collettivi dal 23 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale fallimentare di Torino ha riaperto la procedura di licenziamento collettivo per gli operai dell'Embraco. L'iter scatterà dal 23 gennaio, con i lavoratori che andranno in Naspi. Un provvedimento che ha il sapore della sconfitta per i 400 lavoratori che da anni lottano per il posto di lavoro con picchetti, presidi , cortei e lettere alle istituzioni. Proprio per questo il prossimo 15 dicembre ci sarà una manifestazione dei sindacati a Roma sotto il Mise. (Rpi)