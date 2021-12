Covid: Fontana, numeri Lombardia ancora accettabili, vaccinazione procede bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri della Lombardia relativamente all'epidemia sono ancora accettabili e gli aumenti stanno riducendosi. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che si è tenuta oggi in seduta straordinaria, e a cui ha preso parte in presenza anche il presidente del Comitato europeo delle Regioni, Apostolos Tzitzikostas. "Confidiamo molto nella vaccinazione, e nella terza dose, che potrebbe essere la via giusta per bloccare anche questa nuova ondata", ha proseguito. In Lombardia "stiamo andando bene, abbiamo più di 4 milioni di persone che si sono già prenotate e un milione e mezzo che ha già avuto la terza dose", ha spiegato. "Stiamo vaccinando circa 80 mila persone al giorno, e dalle prossime settimane dovremmo incrementare ulteriormente questi numeri", ha aggiunto. "Credo che, se combatteremo come abbiamo fatto fino a oggi in maniera unita, riusciremo a farcela". Per questo, "mi auguro che il Natale possa essere estremamente tranquillo e sereno, con il rispetto delle minime regole che devono essere rispettate", ha concluso. (Rin)