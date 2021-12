Torino: il Cpd invia una diffida al Comune sui disservizi del trasporto disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dalla Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Cpd ha inviato una diffida al Comune sui disservizi del trasporto scolastico disabili. Lo ha fatto con delle parole durissime: "Nonostante i tentativi messi in atto da parte della nuova amministrazione per intervenire nella risoluzione di questo gravissimo problema, nato fin dalla ripresa dell’anno scolastico in corso, gli alunni torinesi con disabilità e le loro famiglie continuano ogni giorno a dover fronteggiare un vero e proprio inferno. A essere messo in discussione è il diritto allo studio per gli studenti disabili che in alcuni casi sono costretti a non frequentare le lezioni a causa dei disagi legati al trasporto scolastico. È per questo che viene chiesto al Comune entro la prossima settimana sia fornito a tutti gli alunni e alle loro famiglie il piano definitivo degli orari settimanali, relativo sia all’anno in corso sia a tutto il 2022". (segue) (Rpi)