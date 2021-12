Covid: in Piemonte rapporto tamponi-casi al 2,5 per cento e 11 ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata complicata per il Piemonte sul fronte dell'emergenza Covid. Sono 1215 i nuovi casi, pari al 2,5 per cento dei tamponi eseguiti. E allo stesso tempo in Regione si registrano 11 nuovi ricoveri di cui uno in terapia intensiva e 10 nei reparti ordinari. Dei positivi scoperti, 752 sono asintomatici. L'Unità di crisi registra un nuovo decesso, non avvenuto nella giornata odierna. Mentre i guariti sono 685. Nel frattempo, nella mappa Ecdc europea, il Piemonte è passato ad arancione/rosso dopo settimane di resistenza come unica regione del Nord Italia ancora di colore giallo sul fronte dell'emergenza Covid. (Rpi)