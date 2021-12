Vaccino: in Piemonte 27 mila 828 terze dosi somministrate, trovato secondo positivo a variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 27 mila 828 le terze dosi somministrate in data odierna in Piemonte. La larga maggioranza delle 32 mila 307 complessive. Con questi numeri la Regione ha utilizzato il 96,4 per cento delle dosi disponibili. Nel frattempo, in Piemonte è stato individuato il secondo caso di variante Omicron, si tratta di un ottantenne residente nella provincia di Torino, anche lui ritornato dal Sudafrica. L'uomo, non vaccinato, è del tutto asintomatico e attualmente si trova in isolamento nella sua abitazione. Rispetto alla situazione Covid, anche con i dati dal 29 novembre al 5 dicembre il Piemonte si conferma in zona bianca. Cresce il rapporto casi-tamponi, l'incidenza ogni 100 mila abitanti e il tasso di occupazione dei letti ma con numeri che sono tuttora contenuti. (Rpi)