Torino: il Cpd invia una diffida al Comune sui disservizi del trasporto disabili (4)

- Il tema del trasporto scolastico disabili e il tema dell’inclusione sono per me e per il Sindaco Lo Russo un’assoluta priorità e ho lavorato alla soluzione di un problema complesso dal primo giorno. Rifiuto categoricamente e anzi sono profondamente addolorata per le parole che il direttore di Cpd ci rivolge, sostenendo che gli alunni con disabilità siano da noi trattati come 'corpo estraneo'. Abbiamo messo in campo azioni concrete, non parole o dichiarazioni. Purtroppo le tempistiche non sono immediate, ma il Consorzio e l’amministrazione comunale stanno lavorando senza sosta per ripristinare la qualità di un servizio che sappiamo essere essenziale. Le famiglie, i bambini, sono la nostra priorità", ha concluso Salerno. (Rpi)