Abruzzo: per Cna artigianato in caduta libera, Regione lontana dalla media Italia (2)

- Di tutt'altro segno, invece, a conferma che in Abruzzo il grande malato resta la micro impresa, l'andamento di iscrizioni e cancellazioni di imprese in generale, inglobando dunque anche altri settori: per l'Abruzzo incremento di 1.422 unità (anche in questo caso miglior risultato del quinquennio), aumento percentuale prossimo all'1 per cento (0,96 per cento), anche se inferiore alla media nazionale (1,64 per cento). "La ripresa nazionale evidentemente non riguarda tutti – dice il direttore regionale della Cna Abruzzo, Graziano Di Costanzo - e come andiamo sottolineando da tempo prosegue e si accentua lo stato di sofferenza del nostro mondo. Alcuni settori, penso ad esempio al manifatturiero, si stanno ristrutturando attorno a situazioni più consolidate, e l'edilizia arranca nonostante il Superbonus anche in ragione del costo dei materiali. Tutto mentre resta in primo piano il nodo del credito, con molte micro imprese che non hanno potuto accedere ai finanziamenti garantiti. Adesso tutto dipende dalla partita del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr, che dovrebbe servire ad attenuare le differenze tra grandi e piccoli, consentendo a questi ultimi di poter partecipare a pieno titolo alla irreversibile transizione ecologica e digitale". (Gru)