Pnrr: Fedriga, iniziato con impostazione centralista, ma prospettiva sta cambiando

- Il Pnrr "è iniziato con una forte impostazione centralista" ma "mi sembra che adesso, rispetto a qualche mese fa, la prospettiva sia cambiata". Lo ha detto il presidente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che si è tenuta oggi in seduta straordinaria, e a cui ha preso parte in presenza anche il presidente del Comitato europeo delle Regioni, Apostolos Tzitzikostas. Le Regioni e la Conferenza stessa si sono fatte "parte attiva per cambiare l'approccio e far sì che il Pnrr trovi non solo un'esecuzione rapida, ma anche progetti che diano risposte alle esigenze di cittadini e imprese", ha proseguito. "Con questo sforzo, almeno alcuni ministeri sono riusciti a cambiare rotta e a coinvolgerci per decidere insieme alla Regioni", ha chiarito. Fedriga ha spiegato che la Conferenza "sta avendo incontri settimanali con diversi ministeri e sta aspettando da alcuni di questi le linee di intervento principali, così da decidere insieme". (Rin)