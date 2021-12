Campania: Cammarano (M5s), bene riapertura tribunale Sala Consilina (Sa) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cammarano ha aggiunto: "Ricordo a questo proposito il lavoro contenuto nelle proposte di legge dei parlamentari Campani, la senatrice Felicia Gaudiano e la deputata Anna Bilotti, per rivedere i criteri di riorganizzazione dei servizi giudiziari territoriali in favore delle aree più disagiate e territorialmente complesse. Ora possiamo e dobbiamo colmare una lacuna che è stata l'effetto, dieci anni fa, di una riorganizzazione della geografia giudiziaria che tagliava scriteriatamente sedi e presidi in ragione del contenimento dei costi e che in Campania ha costretto numerosissimi cittadini della Campania a recarsi in un'altra regione per un procedimento o per far valere i suoi diritti". Dunque ha concluso: "Una ferita che avevamo il dovere di sanare". (Ren)