Trasporti: M5s, governo si impegni per accorciare distanze infrastrutturali (2)

- Gli esponenti del M5s continuano: “Nell’obiettivo di integrare i trasporti nazionali a quelli europei non possiamo non tenere conto, poi, di ulteriori interventi infrastrutturali che modernizzerebbero la rete ferroviaria come quella che interessa la linea ionica, o la Roma-Pescara o la Cagliari-Sassari-Olbia. Analogamente, occorre attuare un piano di ammodernamento logistico che interessa anche i porti, uno fra tutti Civitavecchia, e gli aeroporti, come quello di Crotone per cui il Movimento tanto si è speso". "Parliamo di infrastrutture fondamentali per accorciare i tempi di percorrenza, di connettere efficacemente il Nord e il Sud della penisola, nel rispetto dell’ambiente e che ci permetterebbero di essere competitivi anche nei confronti dei nostri concorrenti europei. Senza sviluppo non c’è progresso”. (Com)