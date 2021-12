Sud: Nesci, con risorse Fsc uniamo l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dotazione del Fondo per lo sviluppo e Coesione per i prossimi anni è pari a 73,5 miliardi di euro, destinati per l'80 per cento al Mezzogiorno: uno stanziamento ingente, che consentirà di attuare investimenti cruciali per la crescita economica e sociale soprattutto nelle aree più svantaggiate. Lo afferma la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci a margine della prima giornata della campagna di ascolto sulla programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il ciclo 2021-2027. "Nella prima giornata dell'importante occasione di confronto voluta dal ministro del Sud Carfagna, che ha visto gli interventi del ministro Franco e dei rappresentanti di Regioni ed Enti locali, è emersa la piena consapevolezza della grande occasione che abbiamo di fronte. Con le risorse Fsc uniamo l'Italia e costruiamo una società più equa, superando gli squilibri che gravano su alcuni territori ne frenano lo sviluppo di tutto Paese", conclude.(Com)