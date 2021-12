Piemonte:Cirio, ipotesi stato d'emergenza prorogato al 30 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato al 30 giugno, ma sono ipotesi. Sarà il governo a stabilire se e come prolungare questa situazione eccezionale. Io posso solo ripetere che la capacità di convivere con l'infezione non significa che questa sia passata. Magari fosse così. Purtroppo siamo ancora in guerra e dunque l'idea di andare avanti blindati fino al 30 giugno mi pare plausibile e ragionevole. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio in un'intervista a 'Il Giornale'. "Rispetto a un anno fa stiamo molto meglio. Il rapporto è dieci a uno o quasi rispetto ai ricoveri", ha concluso. (Rpi)