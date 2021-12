Covid: Fedriga, in Friuli Venezia Giulia 15 per cento di non vaccinati comporta 65 per cento ospedalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Friuli Venezia Giulia "abbiamo meno del quindici per cento delle persone vaccinabili che non si sono vaccinate, e che comportano però il 65 per cento delle ospedalizzazioni. Questo vuol dire che il tasso di ospedalizzazioni e di malattia grave tra i non vaccinati è drammaticamente più alto rispetto ai non vaccinati". Lo ha detto il presidente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che si è tenuta oggi in seduta straordinaria, e a cui ha preso parte in presenza anche il presidente del Comitato europeo delle Regioni, Apostolos Tzitzikostas. "La notizia positiva è che i vaccini funzionano, quella negativa è che non tutti l'hanno capito e dobbiamo convincerli usando le parole di verità e di oggettività della scienza", ha aggiunto. (Rin)