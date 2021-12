Piemonte: quasi 5 milioni per ridurre le tariffe di nidi e materne in 367 comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- la tutela della scuola e dell’istruzione, intese come valori fondamentali anche per contrastare lo spopolamento delle aree più marginali, saranno tra le mie priorità anche nel 2022 con l’avvio di ulteriori bandi dedicati a nidi e materne ed una legge che approderà in aula di Consiglio Regionale rivolta alla fascia 0-6, per tutelare ulteriormente i presidi scolastici sui territori. I bambini e la famiglia sono il bene più prezioso da difendere e il primo dovere della politica è garantire le condizioni ai nostri giovani di poter diventare genitori trovando le migliori opportunità per costruire il proprio futuro”, ha concluso. (Rpi)