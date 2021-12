Campania: Cammarano (M5s), bene riapertura tribunale Sala Consilina (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta di legge del collega della commissione aree interne Corrado Matera sulla riapertura del tribunale di Sala Consilina (Sa), appena approvata in prima commissione affari istituzionali, è un segnale importante dell'attenzione che questo Consiglio regionale sta manifestando in direzione della valorizzazione dei territori delle aree interne. La mancanza di un presidio di giustizia nel Vallo di Diano è a tutti gli effetti l'ennesimo disservizio per territori già alle prese con un'assistenza sanitaria carente, una viabilità inadeguata e con istituzioni scolastiche non all'altezza del fabbisogno". Così il presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne e consigliere regionale M5s Michele Cammarano, a margine della seduta della prima Commissione. (segue) (Ren)