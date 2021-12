Piemonte: azienda licenzia lavoratori al telefono, Cgil Torino, chiediamo revoca immediata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Yazaki Italia, che produce e commercializza cablaggi e sistemi elettrici per autoveicoli e che ha tra i primi clienti il gruppo Stellantis, venerdì scorso ha licenziato sulla piattaforma Teams tre lavoratori allontanandoli immediatamente dal posto di lavoro e negando loro tutti gli accessi, trasferendo l'attività in Portogallo. Lo ha scritto in una nota stampa la Cgil Torino che ha accusato l'azienda di non avere "alcun rispetto per la dignità dei lavoratori, che prima essere lavoratori sono esseri umani. (segue) (Rpi)