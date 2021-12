Droga: piantagione cannabis, sequestro per oltre 30 milioni di euro nel Casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri di Caserta hanno posto sotto sequestro una piantagione di canapa di 3,6 tonnellate di piante e infiorescenze, già essiccate e pronte per la vendita, a Pontelatone (Ce). Nell'ambito del sequestro sono stati messi sigilli a un capannone e all'impianto di produzione, esteso su una superficie di oltre 850 metri quadrati. Da quanto si apprende dagli inquirenti, la società non sarebbe stata in regola con la produzione di cannabis nelle norme consentite dalla legge. Infatti, i militari hanno accertato che il titolare sarebbe risultato sprovvisto delle documentazioni che garantiscono la tracciabilità e la vendita delle piante a soggetti appositamente autorizzati. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Ce), oltre a disporre il sequestro cautelare del terreno, ha anche deferito il titolare, ritenuto responsabile di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope, le quali se immesse sul mercato avrebbero fruttato guadagni per oltre 30 milioni di euro. (Ren)