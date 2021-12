© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più avremo un modo omogeneo in cui spendere le risorse del Pnrr più avremo possibilità che il Governo ce le ratifichi. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio intervenuto ad un evento sul tema dei fondi europei organizzato dalla città di Cuneo. "Così potremo utilizzare le risorse per il cambiamento, di cui Cuneo come il resto del Piemonte hanno bisogno", ha concluso. (Rpi)