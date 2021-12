Piemonte: Coldiretti, su danni gelo serve proroga e snellimento procedure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve una proroga, almeno al 28 febbraio 2022, rispetto all'attuale termine entro il quale trasmettere la documentazione richiesta alle imprese agricole come anche è necessario uno snellimento delle procedure tenendo conto che le aziende devono già adempiere, stante il periodo, a diverse scadenze amministrative. Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Lo hanno affermato in una nota stampa Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale, rispetto alle integrazioni richieste dalla Regione, collegate alle domande di risarcimento per i danni subiti dalle aziende agricole a causa delle gelate dello scorso 7 e 8 aprile 2021. (segue) (Rpi)