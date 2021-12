Recovery: Anci su economia circolare, raccogliere la sfida del Pnrr per una nuova economia dal ciclo dei rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia circolare, quindi un processo virtuoso del ciclo dei rifiuti, è da sempre una priorità per i Comuni italiani, e diventa ancora più strategico migliorare i processi anche alla luce delle risorse che il Pnrr dedicherà alla sfida di un ambizioso ulteriore miglioramento, anche nelle parti del Paese dove ancora oggi siamo indietro. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Enzo Bianco, nel corso del seminario digitale organizzato dal Conai, in collaborazione con l’Anci per discutere di economia circolare, di ciclo dei rifiuti e delle opportunità per il settore che arriveranno dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al seminario hanno partecipato in streaming 600 rappresentanti di Comuni interessati ad approfondire un tema strategico per le sfide che attendono il Paese. "La raccolta differenziata - ha spiegato Bianco - deve essere sempre migliore da un punto di vista qualitativo, per rendere efficiente la filiera e quindi migliorare la qualità delle nostre città. I Comuni, come sempre, ci sono e sono pronti a fare la propria parte per “trasformare” i rifiuti da un problema ad una opportunità; in termini di risparmio e di riutilizzo. Per Anci questa è una vera priorità. Ci siamo adoperati per rafforzare la nostra capacità di aiuto e di sostegno ai Comuni. E lavoriamo in sinergia con il governo e con gli operatori del delicato settore”, ha concluso il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci. (segue) (Com)