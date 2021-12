Torino: proteste sul piano neve, le opposizioni, periferie dimenticate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima nevicata e primo disastro in Circoscrizione 6. Il piano neve del Comune non ha decisamente funzionato. Strade indecenti e rischio per gli automobilisti. Chiederemo spiegazioni di quanto non fatto e rassicurazioni per il futuro. Se il piano neve c'è, deve funzionare. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto riportando alcune foto che ritraggono le strade di Torino Nord invase dal ghiaccio e dalla neve a causa della nevicata che ieri ha colpito la Città. E non è l'unico a segnalare i disagi. (segue) (Rpi)