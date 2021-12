Torino: proteste sul piano neve, le opposizioni, periferie dimenticate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla parte opposta c'è l'amministrazione, che difende il suo operato. "Ci siamo svegliati con la neve. E non è stata una sorpresa perché da settimane la Città di Torino lavora per l’attuazione del piano neve, insieme ad Amiat, GTT, e Polizia Municipale. Dalla tarda serata del 7 dicembre la macchina organizzativa è entrata in azione con l’attivazione dell’unità di coordinamento (UnCo) - scrive su Facebook l'assessora alla Viabilità Chiara Foglietta -. I mezzi spargisale hanno lavorato per tutta la notte, mentre da ieri mattina sono intervenuti i mezzi spazzaneve in collina e anche in pianura. Sono stati controllati gli accessi agli ospedali e ai luoghi sensibili", ha concluso. (Rpi)