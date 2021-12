Difesa: Rizzo (M5s) in visita allo stabilimento farmaceutico e all'Istituto geografico militare di Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il presidente della commissione Difesa della Camera dei Deputati Gianluca Rizzo è in visita da questa mattina allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. Nel pomeriggio proseguirà la visita, sempre nel capoluogo toscano, nella sede dell'Istituto Geografico Militare. "Il Parlamento ha più volte assunto iniziative per potenziare e valorizzare lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare – afferma Rizzo in una nota stampa - convinti della preziosa opera prestata a servizio della collettività oggi nel contrasto alla pandemia da Covid-19 e nei confronti di alcune malattie rare. Già nella scorsa legislatura ne avevamo rilanciato il ruolo con un nostro ordine del giorno che consente oggi la produzione per il Servizio Sanitario Nazionale di farmaci a base di cannabis". "L'Istituto Geografico Militare è un'altra eccellenza che merita di essere valorizzata – prosegue nella nota Rizzo - svolgendo una preziosa opera di ente cartografico di Forza Armata e organo cartografico dello Stato per usi civili. È per me un piacere e al contempo un dovere far visita a queste due strutture delle nostre Forze Armate, anche per portare il riconoscimento che meritano da parte dell'istituzione che ho l'onore di rappresentare". (Com)