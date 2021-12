Napoli: Ronghi-Cioffi (Cnal), "parentopoli" in Asia e Anm, Manfredi blocchi tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Manfredi disponga l'azzeramento delle procedure concorsuali in Asia per fugare le ombre di presunte 'parentopoli' sindacali e politiche e per dare vita a concorsi pubblici, anche in Anm, trasparenti aperti a tutti i giovani della Campania". E' quanto hanno affermato il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi, e il segretario nazionale di categoria, Orlando Cioffi. "Quanto emerge da notizie di stampa sul concorso bandito dall'Asia e bloccato dalla Guardia di Finanza, e su alcune affermazioni del capogruppo del Pd in consiglio comunale in merito ad eventuali assunzioni in Anm evidenziano un quadro che, se confermato, sarebbe grave e desolante in una città afflitta dalla disoccupazione", hanno sottolineato Ronghi e Cioffi, per il quale "l'amministrazione comunale deve assumere una posizione chiara e netta ed, in particolare, il Pd dovrebbe affermare chiaramente che le assunzioni nell'Anm dovranno avvenire con pubblico concorso senza alcun vantaggio per i soliti noti". "Da queste ultime vicende e dalla scandalosa gestione da parte della Regione Campania delle assunzioni dei precari 'Bros' – hanno concluso Ronghi e Cioffi – emerge l'azione clientelare e di favore che coinvolgono alcune forze politiche locali e sindacati accondiscendenti. Ci sarà mai un Giudice a Napoli?". (Ren)