Cultura: Franceschini, Soprintendenza subacquea fondamentale per tutelare patrimonio sommerso

- Questa conferenza "non è solo un evento celebrativo per sottolineare l’importanza di una Convenzione che dalla sua adozione svolge un ruolo importantissimo nella protezione del patrimonio culturale subacqueo. Per l’Italia è anche l’occasione per discutere dei principali risultati conseguiti negli ultimi venti anni e per guardare al futuro di uno dei settori di ricerca più importanti. Non è un caso che tutto questo avvenga proprio nell’anno in cui abbiamo voluto istituire la nuova Soprintendenza nazionale per il patrimonio subacqueo: un istituto che nasce per tutelare, gestire e valorizzare un ambito fondamentale del patrimonio culturale del nostro Paese”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, aprendo la Conferenza internazionale dal titolo “Sunken memories. The protection of the underwater cultural heritage” organizzata per celebrare il ventennale della Convenzione 2001 per la protezione del patrimonio culturale sommerso. “In Italia abbiamo circa 8.000 km di coste con un patrimonio enorme da esplorare. La Soprintendenza ha sede a Taranto e la stiamo rafforzando perché crediamo sia una sfida molto importante. Questa strada può coniugare – ha proseguito Franceschini - la tutela e la valorizzazione del patrimonio con un turismo sostenibile, intelligente e rispettoso, che può trovare in questo settore una linfa importante anche per avere più risorse per poi intervenire a tutela del patrimonio. Riteniamo che il ruolo dell’Unesco vada sempre più valorizzato e riconosciuto a livello internazionale - ha concluso il ministro - aiutando anche una ricomposizione rispetto ai paesi che non sono presenti nell’Unesco”.(Com)