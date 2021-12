Torino: 500 mila euro dal Comune per riqualificare il parco di Villa Genero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 500 mila euro le risorse stanziate dal Comune di Torino per riqualificare il parco di Villa Genero. Lo ha annunciato l'assessore al Verde Francesco Tresso in una nota stampa: "Si tratta di uno dei parchi più belli della città, un luogo aulico con piante secolari, da cui si gode nella pace uno splendido panorama sulla città. Siamo contenti di restituirgli dignità e invitiamo i torinesi e le torinesi a visitarlo, perché la bellezza cura". Gli interventi previsti riguarderanno, in via prioritaria, il consolidamento strutturale e la manutenzione straordinaria del muro di cinta del parco, recentemente oggetto di alcuni distacchi di intonaco e rivestimento lapideo - si legge nella nota stampa -, è fortemente compromesso anche a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico. (segue) (Rpi)