Torino: Lo Russo, siamo la terza città più coinvolta nel progetto "io leggo perché"

- Stamattina, su invito di una maestra e di una dirigente scolastica appassionate della lettura e del loro lavoro, ho partecipato alla campagna "io leggo perché". In tutta Italia sono 20.388 le scuole coinvolte e 2.743 le librerie e Torino - dopo Roma e Milano - è la città maggiormente coinvolta. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "L’obiettivo è aiutare le biblioteche scolastiche, attraverso la donazione di libri. Mettere in rete librerie e scuole, unite nel contrasto della povertà educativa - continua Lo Russo -. Ho scelto quattro libri, tra i quali 'Un giorno un nome incominciò il viaggio' di Angela Nanetti e Antonio Boffa. Un libro illustrato prezioso perchè con estrema delicatezza riesce a comunicare il tema della migrazione attraverso la metafora del nome in viaggio. La lettura ci consente di evadere e riflettere, a tutte le età", conclude. (Rpi)