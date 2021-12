Piemonte: nasce la nuova piattaforma Influweb per monitorare la diffusione Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a due progetti europei, abbiamo potuto rinnovare integralmente l'infrastruttura e la veste grafica del sito. La nuova piattaforma presenta delle caratteristiche molto importanti. Da un lato, ci permette di mostrare in modo chiaro e in tempo reale l'andamento del Covid-19 e dell'influenza in Italia; dall'altro, essendo concepita in modo da sostenere un numero di iscrizioni ancora più alto che in passato, migliora l'accuratezza del sistema. Lo ha affermato in una nota stampa Daniela Paolotti, senior research scientist di Fondazione Isi di Torino e coordinatrice di Influweb nel presentare la nuova piattaforma che oltre ai ceppi influenzali ora sorveglierà anche le varianti Covid. (segue) (Rpi)