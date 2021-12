Imprese: FiberCop e Netoip firmano l'accordo di co-investimento per accelerare la diffusione della fibra nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- FiberCop è la società infrastrutturale controllata da Tim (al 58 per cento) insieme a Kkr Infrastructure (37,5 per cento) e Fastweb (4,5 per cento) e ha come obiettivo la digitalizzazione del Paese tramite lo sviluppo di connessioni in fibra ottica con tecnologia Fiber-to-the-home (Ftth). FiberCop opera sulla base del modello di coinvestimento e rappresenta il primo caso in Europa di applicazione su scala nazionale del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.La società fornisce agli operatori servizi di accesso passivi in fibra ottica, operando con la massima efficienza e tutela delle persone e dell’ambiente. FiberCop è dotata di un asset di rete che già oggi offre collegamenti UpB ad oltre il 94 per cento della popolazione grazie a connessioni Fttc e Ftth e proseguirà nello sviluppo della copertura FTTH, con velocità di connessione superiori a 1 Gigabit. L’obiettivo è raggiungere, entro il 2025, il 75 per cento delle unità immobiliari delle Aree grigie e nere del Paese. FiberCop ha l’obiettivo di contribuire in maniera determinante alla riduzione del digital divide in Italia, permettendo un’accelerazione del passaggio dei clienti da rame a fibra. Il provider Netoip opera dal 2009, offrendo connettività Internet, telefonia e servizi a valore aggiunto su tutto il territorio nazionale, con l'impegno di garantire ai suoi clienti prestazioni elevate, stabilità e assistenza a tutti i livelli, sia per il consumer che per il mercato business. (Com)