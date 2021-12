Torino: piano neve, la Consulta chiede risposte rapide sulle piste ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo ricevuto nelle ultime ore, numerose segnalazioni da parte di cittadini e cittadine che scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto urbano, in merito alla presenza di neve non rimossa sulle piste ciclabili della Città di Torino. Come prevedibile, dopo la notte sottozero, si sono trasformate oggi in lastre ghiacciate spesso inutilizzabili, col forte rischio di incidenti e lesioni fisiche. Lo ha scritto in una lettera rivolta a Palazzo Civico il presidente della Consulta per la mobilità ciclabile Diego Vezza, lamentando la mancanza di pulizia delle piste ciclabili a seguito della nevicata di ieri. "Chiediamo di intervenire prontamente su tutte le piste che sono all'interno del Piano dei servizi di viabilità invernale 2021-2022", ha concluso. (Rpi)