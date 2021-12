Torino: proteste sul piano neve, le opposizioni, periferie dimenticate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Enzo Liardo in una nota stampa ha definito l'azione del Comune "un disastro. Il sindaco riferisca in aula sul perché il piano neve del Comune, alla prima prova, sia andato in tilt lasciando i torinesi delle periferie in balia di loro stessi. Strade indecenti, rischi per gli automobilisti e viabilità paralizzata. Pensavamo di aver già visto un disastro con le passate giunte di sinistra, ma purtoppo pare non esserci limite al peggio. Dal Comune, e dai suoi uffici, vogliamo spiegazioni su cosa sia andato storto nella giornata di oggi e certezze sull'adeguato funzionamento in futuro del piano neve. Torino e le sue periferie non possono essere abbandonate in questo modo vergognoso". (segue) (Rpi)