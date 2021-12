Piemonte: oltre 630 mila aderenti al vaccino antinfluenzale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 630 mila 694 i piemontesi che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale al 5 dicembre. Lo ha annunciato in una nota stampa la Regione. Nel dettaglio, sono circa 500 mila gli over 65 che hanno aderito, oltre 48 mila nella fascia di età 60-64 anni e quasi 50 mila in quella dai 45 ai 59 anni. Per gli over 65, il tasso di copertura attuale è del 45 per cento rispetto alla popolazione che, in questa fascia di età, in base ai dati Istat, è di 1 milione 107 mila 977 persone. In merito al Covid invece, dal 1 dicembre ad oggi sono stati oltre 35 mila gli accessi diretti al vaccini, di cui la metà per le prime dosi e la quota restante per le terze dosi per le categorie con green pass in scadenza, oppure con obbligo vaccinale.(Rpi)