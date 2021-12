Piemonte: Cgil Torino su manifestazioni No Tav, protesta legittima ma no ad atti violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'espressione di ogni opinione non solo è legittima, ma necessaria per il pieno dispiegarsi della democrazia, purché non ricorra ad atti violenti, soprattutto nei confronti di chi per vivere ha bisogno di lavorare. Lo ha scritto in una nota stampa la segreteria della Cgil Torino in merito agli ultimi episodi di protesta No Tav nella Val di Susa, che hanno portato al ferimento di un carabiniere. "L'attacco ai cantieri ha messo in pericolo i lavoratori, che già in passato in più occasioni sono stati oggetto non solo delle contestazioni ma anche di atti violenti da parte dei manifestanti", hanno concluso.(Rpi)