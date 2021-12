Napoli: domani in scena Querida Gala al Teatro Sannazaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 21.00 va in scena al Teatro Sannazzaro di Napoli, Querida Gala (Qg), il progetto coreografico per il Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio e finanziato dalla Regione Campania, che si propone di riportare in scena alcuni aspetti della vita di Elena Diákonova, passata alla storia con il semplice nome di Gala. Concept, coreografia e regia sono di Antonello Apicella, protagonista è Olimpia Milione. Lo ha reso noto la Fondazione Campania dei festival. Il comunicato ha delineato il personaggio di Elena Diakonova : “Lei, donna dal misterioso passato, donna in maschera dal personaggio ben inventato, affascinante paradosso, diventato veicolo di una narrativa che tiene a galla il gusto per le storie mai chiuse. Gala era una donna seduttrice ma scivolosa che rimase ai margini del suo talento per situarsi in secondo piano rispetto all’attenzione artistica e culturale del suo tempo. Ispiratrice di diversi poeti surrealisti del primo Novecento parigino, fu sposa di Paul Éluard con il quale nel 1919 entrò a far parte del circolo artistico di André Breton”. (Ren)