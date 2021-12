Terremoto: commissario Ricostruzione ai sindaci, entro dicembre regolarizzazione domande danni lievi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è ancora una possibilità per regolarizzare le domande di contributo per la riparazione dei danni lievi causati dal sisma 2016 che sono state archiviate o rigettate perché incomplete. E’ quanto sottolinea il commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, in una lettera inviata ai sindaci dei comuni colpiti dai terremoti del 2016-2017. I termini per i danni lievi sono ormai scaduti per legge il 30 novembre 2020, ma le istanze rigettate o archiviate potranno essere integrate e riproposte agli Uffici Speciali. Le domande dovranno essere regolarizzate entro il 31 dicembre 2021, se il rigetto è avvenuto prima del 22 ottobre 2021, data di pubblicazione dell’Ordinanza 121, oppure entro 90 giorni dal rigetto, se fosse notificato in una data successiva al 22 ottobre, scrive Legnini. Nella lettera il commissario ha nuovamente evidenziato ai sindaci la scadenza imminente del 15 dicembre per la Manifestazione di Volontà a richiedere il contributo di ricostruzione, pena la sua decadenza, ed ha annunciato che il termine per presentare le richieste per i danni gravi, oggi fissato al 31 dicembre, sarà prorogato con scadenze differenziate che riguarderanno in primo luogo i percettori del Contributo di Autonoma Sistemazione ed i beneficiari delle Soluzioni Abitative di Emergenza. (segue) (Com)