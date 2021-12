Campania: Ciarambino (M5s), Cup chiusi, per sette giorni niente prenotazioni visite mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A partire da ieri 6 dicembre, e per i successivi sette giorni, tutti i Cup (centri unici di prenotazione) di Asl, ospedali, farmacie e distretti sanitari della Campania sono stati inibiti. E per ben sette giorni almeno nessun cittadino in Campania potrà prenotare una visita, un esame o una qualunque prestazione ambulatoriale, comprese quelle urgenti e con priorità massima". Lo ha dichiarato il consigliere regionale M5s Valeria Ciarambino: "La ragione è nella decisione di far partire il Cup unico regionale per le prenotazioni, per il cui avvio è necessario bloccare le prenotazioni in tutti i singoli Cup. Da oltre cinque anni chiediamo che si istituisca un unico Cup regionale in Campania, che consentirà ai cittadini di prenotare prestazioni su tutto il territorio regionale, e si decide di farlo partire proprio nella fase più critica dell'anno per la nostra sanità, quando i tetti di spesa sono andati esauriti da due mesi e neppure nei centri privati è possibile ricevere una prestazione in convenzione? In buona sostanza, per un'intera settimana la Campania resterà l'unica regione in Italia in cui l'assistenza viene negata sia nel pubblico che nel privato". (segue) (Ren)