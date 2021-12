Lavoro: Uecoop, uno su quattro in smart working, bene accordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se il principale dei problemi nell’uso delle tecnologie informatiche viene individuato - evidenzia l’indagine Uecoop - nell’aggiornamento e nella capacità del personale (33 per cento) dal costo di attrezzature e programmi (29 per cento), dalla mancanza di una rete a banda larga per il passaggio dei dati (22 per cento) fino al rischio di perdita di dati e di informazione di archivio (16 per cento). Tra i freni all’uso della tecnologia c’è anche la formazione dei dipendenti visto che nel 47 per cento delle imprese – sottolinea Uecoop – meno della metà dei dipendenti e in alcuni casi nessuno ha adeguate conoscenze informatiche, a fronte di un lavoro digitale che riguarda da 4 a 8 ore della giornata in oltre la metà (54 per cento) delle aziende. Inoltre non sempre – continua Uecoop - la dotazione tecnologica dei dipendenti è adeguata allo nuovo smart working con 7 imprese su 10 (69 per cento) che nel 2021 hanno dovuto integrare la strumentazione e i sistemi di collegamento da remoto, anche se – evidenzia Uecoop - la grande maggioranza degli smart workers (75 per cento) utilizza prevalentemente il proprio pc, secondo l’Osservatorio Nomisma-Crif “The World after lockdown”. Per il 17 per cento dei lavoratori il risparmio economico e di tempo generato dal mancato spostamento rappresentano i principali vantaggi dello smart working, per un altro 13% i lati positivi risiedono semplicemente nell’avere più tempo libero a disposizione per i propri hobby o per la famiglia. Altri elementi particolarmente apprezzati ricadono nella sfera dell’organizzazione del lavoro: maggiore autonomia (14 per cento) e flessibilità (12 per cento) nella gestione dei carichi di lavoro. Oltre a registrare un miglioramento dei risultati professionali secondo 3 addetti su 4 (76 per cento), lo smart working – evidenzia Uecoop – ha permesso di recuperare il tempo perso negli spostamenti fra casa e lavoro, facendo risparmiare risorse alle famiglie anche sulla spesa per la pausa pranzo e per l’abbigliamento. Esistono però anche gli scontenti – conclude Uecoop - con il 29 per cento dei lavoratori che ha denunciato difficoltà a separare il tempo dedicato all’attività professionale da quello invece da riversare alla famiglia e alla propria persona con un precario equilibrio fra le due sfere di vita secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano. (Com)