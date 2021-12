Torino: le istituzioni comunali, bene liberazione Zaki, ora processo equo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, la Conferenza dei capigruppo e l'Ufficio di presidenza di Palazzo Civico hanno espresso in una nota stampa, la loro soddisfazione per l'annunciata scarcerazione di Patrick Zaki, attivista per i diritti umani detenuto senza processo in Egitto dal 7 febbraio dell'anno scorso. Nel corso di questo calvario, si legge nella nota, "protrattosi per quasi due anni, il Consiglio comunale di Torino ha più volte unito la propria voce a quella di altre istituzioni, movimenti, associazioni e cittadini in sostegno al giovane egiziano, studente presso l'ateneo bolognese, imprigionato arbitrariamente con accuse di 'propaganda sovversiva' e 'diffusione di notizie false' per le quali non è mai stato processato. (segue) (Rpi)