Abruzzo: D'Amario, ottimisti su ripresa attività anche nell'artigianato

- "I dati sulle presenze e l'entusiasmo degli espositori abruzzesi ci fanno essere ottimisti per una ripresa dell'attività anche nell'artigianato". Lo ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Daniele D'Amario, commentando la presenza dell'Abruzzo ad "Artigiano in fiera", la manifestazione in svolgimento alla Fiera di Milano sul mondo dell'artigianato italiano e internazionale. "La scelta di essere presenti in Fiera con le Camere di commercio regionali - aggiunge D'Amario - si sta rilevando una scelta vincente soprattutto perché viene incontro alla voglia dei nostri artigiani di riscattare subito due anni pesanti dal punto di vista economico e produttivo. La regione Abruzzo ha contribuito all'allestimento del padiglione Abruzzo di 500 metri quadrati che ospita 37 imprese artigiane del nostro territorio. La collaborazione con le Camere di Commercio - sottolinea D'Amario - rappresenta poi l'altra importante novità politica di un governo regionale pronto a dialogare con tutte le categorie produttive della regione e pronta a scendere in campo per contribuire a vincere sfide impegnative come quella della manifestazione milanese". La presenza a Milano per Artigiano in Fiera non è l'unica collaborazione Regione-Camere di commercio. "Il dialogo è aperto - conclude l'assessore - a partire dal turismo (Bit 2022) per arrivare alla presenza dell'Abruzzo all'esposizione universale di Dubai 2020 passando infine per l'internazionalizzazione delle imprese". (Gru)