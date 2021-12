Vaccino: in Piemonte 27 mila 671 terze dosi somministrate, cresce incidenza per fasce età (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si confermano sotto la soglia di allarme i tassi di occupazione dei posti letto ordinari e dei posti letto in terapia intensiva, per cui il Piemonte rimane in zona bianca, anche se resta alta l’attenzione di tutto il sistema sanitario sul controllo dell’epidemia. L’aumento maggiore si registra nella fascia di età 25-44 anni, che sale a 188,6 casi dai 125 della settimana precedente (+50,9 per cento), seguita dalla fascia 19-24 anni che sale a 123.4 da 84.2 (+46,6 per cento). E' invece in controtendenza la fascia degli over 80, a quota 46,9 questa settimana, contro i 48,6 del periodo 22-28 novembre con una diminuzione del 3,5 per cento. (segue) (Rpi)